Якщо не відновити в Україні роботу закритих портів для відвантаження зерна, то це може призвести до глобальної продовольчої кризи та голоду. Таку думку висловив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі.

Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN.

Необхідно відкрити українські порти, адже йдеться не лише про Україну. Це стосується найбідніших країн у світі, які перебувають на межі голоду. Відновлення роботи українських портів допоможе запобігти голоду та забезпечить продовольчу безпеку всього світу.

“Невідкриття портів буде оголошенням війни глобальній продовольчій безпеці, що призведе до дестабілізації держав через голод, а також до масової міграції”, – заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі.

Також він звернувся до Путіна із закликом відкрити українські порти для того, щоб запобігти голоду. І зазначив, що Україна вирощує достатньо зерна для того, щоб прогодувати 400 мільйонів людей, але воно зараз не виробляється.

“Вкрай важливо, щоб ці ферми знову запрацювали, щоб вантажівки, потяги і кораблі могли знову рухатися, адже час спливає”, – додав Девід Бізлі.