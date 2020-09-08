Про це повідомляється в ролику на сторінці коаліції в Twitter.
Унаслідок інциденту двоє співробітників штабу потрапили до “швидкої”, одного з них відвезли до лікарні.
Глава коаліції й штабу Олексія Навального в Новосибірську Сергій Бойко повідомив, що на штаб напали двоє людей: один тримав двері, а другий розбив в офісі пляшку з їдкою рідиною. У поліції йому розповіли, що в пляшці був хімічний токсичний засіб для обробки тварин.
Зараз у штабі працюють співробітники правоохоронних органів, вони досліджують місце події.
Отравить исподтишка — ставшая уже классической схема борьбы с политическими оппонентами. Сегодня на наш штаб напали.
Мы не боимся и не сдадимся: https://t.co/ZlKVbIVA4q. pic.twitter.com/C5jGw0kiSO
— Коалиция Новосибирск 2020 (@Coalition_NSK) September 8, 2020
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
- Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
- 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми.