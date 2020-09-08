У Новосибірську (Росія) на штаб російського опозиціонера Олексія Навального й опозиційної коаліції "Новосибірськ 2020" напали невідомі в масках.

Про це повідомляється в ролику на сторінці коаліції в Twitter.

Унаслідок інциденту двоє співробітників штабу потрапили до “швидкої”, одного з них відвезли до лікарні.

Глава коаліції й штабу Олексія Навального в Новосибірську Сергій Бойко повідомив, що на штаб напали двоє людей: один тримав двері, а другий розбив в офісі пляшку з їдкою рідиною. У поліції йому розповіли, що в пляшці був хімічний токсичний засіб для обробки тварин.

Зараз у штабі працюють співробітники правоохоронних органів, вони досліджують місце події.

Отравить исподтишка — ставшая уже классической схема борьбы с политическими оппонентами. Сегодня на наш штаб напали. Мы не боимся и не сдадимся: https://t.co/ZlKVbIVA4q. pic.twitter.com/C5jGw0kiSO — Коалиция Новосибирск 2020 (@Coalition_NSK) September 8, 2020