Про це повідомляється в ролику на сторінці коаліції в Twitter.

Унаслідок інциденту двоє співробітників штабу потрапили до  “швидкої”, одного з них відвезли до лікарні.

Глава коаліції й штабу Олексія Навального в Новосибірську Сергій Бойко повідомив, що на штаб напали двоє людей: один тримав двері, а другий розбив в офісі пляшку з їдкою рідиною. У поліції йому розповіли, що в пляшці був хімічний токсичний засіб для обробки тварин.

Зараз у штабі працюють співробітники правоохоронних органів, вони досліджують місце події.

  • 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
  • 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
  • 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
  • У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
  • Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
  • 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми.