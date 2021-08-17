Невідомі патріоти прибрали радянські декорації на Алеї Небесної Сотні в Києві. Поліція почала їх затримувати.

Про це повідомив журналіст й блогер Олександр Рудоманов у Facebook.

Зокрема, він опублікував кілька кадрів процесу примусового демонтажу скандальних декорацій у радянському стилі.

Через кілька хвилин Рудоманов повідомив, що невідомих патріотів, які прибрали “інсталяцію”, почали затримувати.

За даними журналіста Владислава Гребельника, на Алеї Небесної Сотні зібралося багато силовиків та журналістів. Затримано щонайменше чотирьох людей. Крім того, він повідомив, що начебто з’явився дозвіл на встановлення цієї “інсталяції”.

У пресслужбі столичної поліції #Буквам заявили, що наразі не можуть коментувати ситуацію на Алеї Небесної Сотні, але пообіцяли усі деталі повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.

У соцмережах люди неабияк обурилися такому креативу організаторів святкування Дня Незалежності.

Пізніше депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський, який прибув на вулицю Інститутську, викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції задля того, щоб встановити, чи є дозвільні документи на “совкові” декорації.