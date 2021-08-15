Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов помер у неділю, 15 серпня. Тіло чоловіка знайшли на власному подвір'ї.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив однопартієць загиблого Вадим Рабінович.

“Убитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов !! Як???Заклик Потураєва розстріляти ОПЗЖ почав здійснюватися”, – написав Рабінович.

Подробиць політик не написав.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що тіло чоловіка знайшли у селі Вільне на подвір’ї власного домогосподарства. Криворізький блогер Олексій Таймурзін опублікував фото з місця події.

На тілі виявлено вогнепальне пораненя в області грудної клітки. Поруч з ним лежала мисливська рушниця.

Поки не зрозуміло, вбивство це чи самогубство.

Фото: Олексій Таймурзін

Поліція встановлює обставини смерті Криворізького міського голови. Розпочато кримінальне провадження.

На місці події перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оператиана група центрального апарату Національної поліції.

Поліція з’ясовує всі обставини.

“Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку. На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події”, – йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

47-річний Павлов закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, де отримав спеціальність економіста, а потім – міжнародний інститут менеджменту, який діє в Росії.

Працював на промислових підприємствах Кривого Рогу. Був заступником мера Кривого Рогу Вілкула та його радником.

Павлов був членом “Партії регіонів” (очолював міську організацію політсили) та “Опозиційного блоку”, а зараз є членом партії “Опозиційна платформа – За життя”.

Новообраний мер був одним із 36 депутатів Ради, які у січні 2018 року голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.