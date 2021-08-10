У вівторок, 10 серпня, невідомі дрифтували посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві.

Відео події опублікував у Facebook перший заступник гендиректора заповідника Софія Київська Вадим Кириленко.

На кадрах видно, що дві автівки дрифтували на Софіївській площі навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому. Увесь процес екстремальних розваг знімали на відео.

При цьому міська влада не давала дозволів на проведення зйомок. У Київській міській державній адміністрації повідомляють, що інцидент розслідуватиме поліція.

“Міська влада не давала жодних дозволів на організацію та проведення зйомок в історичному центрі столиці, на Софійській площі. Місто звернулось до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб”, – повідомили в КМДА.

За даними міської влади, це були рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів. Спеціальних огороджень не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз. Крім того, значно забруднено слідами автомобільних коліс покриття на історичний площі.