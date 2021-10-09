Про це повідомив депутат партії “Європейська солідарність” Олександр Погребиський на сторінці Facebook.

Він вважає, що провокації проти Петра Порошенка влаштував Володимир Зеленський.

“Знову проплачені мітинги в Козині. Володимир Олександрович Зеленський нервує та хоче зрежисувати картинку, нібито як мітингувальники яких ви бачите мітингують проти Порошенка… Нічого нового команда партії регіонів, яка тепер оточує Зеленського не може народити!” – написав депутат.

Колишній радник президента Порошенка та чинний член “Європейської Солідарності” Юрій Бірюков заявив, що так званий мітинг планувався на вчора, однак його перенесли.

Бірюков також наголосив, що такий захід оплачуваний: невідомим платять по 500-600 грн за три години. Він повідомив, що скріни повідомлень з груп у Телеграмі та ВКонтакте які це засвідчують надіслали ще вчора.

На відео, які він оприлюднив видно, що мітингувальниками є підлітки.

На акцію протесту зреагувала і народна депутатка Вікторія Сюмар. За її словами, “в той час, коли Банкова продовжує наймати дітей і студентів на “мітинг” під домом Порошенка”, сам Петро Порошенко в офісі ЄС разом з волонтерами, які в’яжуть маскувальні сітки для фронту. Вона також опублікувала скріншот преписки з деталями про оплату та вимогами до мітингувальників. Зокрема, у повідомлені йдеться, що перебувати на акції треба до 23.00, оплата за вказаний час – 1000 гривень, а також те, що “підходить будь-який контингент”.

