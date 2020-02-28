Дослідники Гентського університету в Бельгії Торбен Ріл і Барт де Смет назвали раніше невідомий вид глибоководних ракоподібних в честь групи Metallica.

Про це пише Phys.org.

Новий вид був виявлений в безодні північній частині Тихого океану при проведенні базових екологічних досліджень в рамках оцінки впливу на навколишнє середовище для майбутнього проєкту.

“Потужна музика Metallica супроводжувала мене більшу частину мого життя. Такі пісні, як “Master of Puppets” і “One”, є видатними шедеврами в історії рок-музики, і я дуже радий можливості дати щось групі, назвавши новий вид в честь неї” , – пояснив доктор Торбен Ріл.

Зазначається, що виявлена червоподібна істота Macrostylis Metallola мешкає в зоні Клиппертон, розташованій між Гаваями і Мексикою. Вона адаптована до глибини 4132-5055 метрів.

Macrostylis Metallola живе в абсолютній темряві без очей, він безбарвний. Його місце існування складається з складів металевих елементів віком кілька мільйонів років, розмір яких може варіюватися. Вони містять цінні сполуки, такі як кобальт, мідь, марганець, нікель і рідкоземельні елементи.