Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.
За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, станом на 13 лютого 2023 року кількість жертв повномасштабного російського вторгнення серед цивільних українців становить 18 955 осіб.
Серед них – 7 199 загиблих та 11 756 поранених. З цієї кількості 697 жертв було зафіксовано у січні 2023 року.
Водночас в ООН визнають, що реальна кількість жертв може виявитись значно вищою, адже за іншими даними, за час повномасштабної російсько-української війни було вбито понад 16 000 мирних українців.
“Дані за січень 2023 року свідчать про те, що насильство тривало вздовж лінії фронту протяжністю 1200 км, але було зосереджено в основному в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Протягом січня 2023 року спостерігалася дуже висока інтенсивність і тенденція до погіршення пошкоджень як медичних, так і навчальних закладів”, – наголосили у британській розвідці.
Фахівці резюмували, що причиною цих інцидентів, які призводять до жертв серед мирного населення, є невибірковість застосування окупантами артилерії та іншого озброєння.
- Віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосила в суботу, 18 лютого, офіційний висновок Сполучених Штатів щодо скоєння Росією “злочинів проти людства” під час вторгнення в Україну, і застерегла Китай від надання будь-якої підтримки військовим зусиллям Москви.