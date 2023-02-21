У розвідці Великої Британії зазначили, що унаслідок російсько-української війни загинуло декілька тисяч мирних громадян, оскільки Росія невибірково застосовує зброю під час обстрілів.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, станом на 13 лютого 2023 року кількість жертв повномасштабного російського вторгнення серед цивільних українців становить 18 955 осіб.

Серед них – 7 199 загиблих та 11 756 поранених. З цієї кількості 697 жертв було зафіксовано у січні 2023 року.

Водночас в ООН визнають, що реальна кількість жертв може виявитись значно вищою, адже за іншими даними, за час повномасштабної російсько-української війни було вбито понад 16 000 мирних українців.

“Дані за січень 2023 року свідчать про те, що насильство тривало вздовж лінії фронту протяжністю 1200 км, але було зосереджено в основному в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Протягом січня 2023 року спостерігалася дуже висока інтенсивність і тенденція до погіршення пошкоджень як медичних, так і навчальних закладів”, – наголосили у британській розвідці.

Фахівці резюмували, що причиною цих інцидентів, які призводять до жертв серед мирного населення, є невибірковість застосування окупантами артилерії та іншого озброєння.