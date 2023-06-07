Джерело: Олександр Усик в інтерв’ю Koloseum.

Крім того, під час інтерв’ю український боксер наголосив на тому, що російські війська постійно обстрілюють цивільне населення України.

“Ворог каже, що б’є по військовій інфраструктурі – це все брехня. Я бачу, куди вони б’ють. Кожного дня ми бачимо, куди вони б’ють – по електростанціях, мостах, шпиталях. Це тероризм, по-іншому я не можу назвати такі дії. Важко кожного дня, навіть сьогодні літали бомби. Я коли прокинувся о першій годині ночі, то прокинувся від вибухів, ми разом із донькою та дружиною пішли в бомбосховище”, – розповів Олександр Усик.

За словами українського боксера, атакуючи цивільне населення України, росіяни займаються тероризмом й при цьому радіють своїм злочинам.

“Коли ти це кожного дня чуєш, то якась внутрішня злість, гнів до тих людей, які чинять такі жахливі речі. При цьому, вони ще й кричать, що вони молодці, щось чи когось захищають. Це взагалі хворі люди, які, видається, невиліковні”, – зазначив Усик.

На питання ведучого, що б український боксер зробив або сказав, якби зустрів Путіна, Олександр Усик відповів: “Якби у мене була зброя, я б його вбив. А якби в мене не було зброї, я б його задушив. Іншого виходу немає”.

Також боксер заявив, що до Путіна взагалі немає ніяких почуттів й назвав його “чорною плямою”.