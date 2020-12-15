Чинний президент США Дональд Трамп готується покинути Білий дім та передати владу обраному президенту Джо Байдену. Однак він не збирається на пенсію, хоча йому й прогнозують чимало юридичних загроз.

Про це повідомляє Reuters.

Після невдалих юридичних зусиль скасувати програш на виборах 3 листопада від демократа Джо Байдена, Трамп повернеться до приватного життя з безліччю можливостей.

Однак всі можливості Трампа, який завершить каденцію, затьмарені потенційною юридичною небезпекою та діловими проблемами.

Очевидно лише те, що Трамп залишиться у центрі уваги на довго. Навряд чи він не піде стопами Джорджа Буша, який після президентства взявся за живопис, або Джиммі Картера, який зайнявся глобальною активністю.

Майбутнє Трампа, як і його президентство, швидше за все, буде гучним та нахабним.

Проте Трамп не зможе контролювати всі свої проблеми, адже він вже не буде президентом. До вступу на посаду він зіштовхувався з низкою цивільних та кримінальних судових процесів, пов’язаних з бізнесом його сім’ї та його діяльністю. Ці юридичні загрози можуть повернутися з новою силою, як тільки він втратить правовий захист.

Наразі Трамп готує кілька маневрів для того, щоб залишитися у центрі уваги.

Політик, який відмовився визнати свою поразку на виборах і продовжує висувати безпідставні заяви про широкомасштабну фальсифікацію виборців, заявив союзникам, що розглядає питання про те, щоб знову боротися за посаду президента після каденції Байдена.

Він навіть обговорював те, що не буде брати участі в інавгурації Байдена і не оголошуватиме про свої плани на вибори 2024 року того дня. Це дозволить йому продовжувати бурхливі мітинги, на яких він процвітав у 2016 і 2020 роках.

Це ускладнить життя низці інших республіканців, які розглядають перспективу 2024 року. Зокрема, мова йде про віцепрезидента Майка Пенса, колишнього посла ООН Ніккі Хейлі та сенаторів Марко Рубіо та Тома Коттона. Їм доведеться добре подумати, чи розпочинати боротьбу з Трампом.

Цей крок руйнує норми, але Трампу таке подобається. Конституція США дозволяє обирати президентів на посаду двічі, але терміни повинні бути послідовними.

Гровер Клівленд – єдиний американський президент, який пробув два непослідовні терміни. Він залишив Білий дім у 1889 році після поразки та повернувся у 1893 році.

Трамп вже сформував комітет політичних дій, який дозволить йому збирати гроші та здійснювати вплив у партії після того, як він залишить свою посаду, незалежно від того, стане він кандидатом чи ні.

Прагнення Трампа зберегти свій політичний вплив також було видно з його недавнього схвалення близького союзника Ронні МакДаніеля на черговий термін на посаді голови Республіканського національного комітету.

В кінці січня республіканці проголосують за те, чи залишати МакДаніеля на посаді голови. Це голосування покаже те, наскільки потужним залишається Трамп і наскільки готові республіканці підкорити партію його бажанням.

Назад у телеминуле

Колишня зірка реаліті-серіалу “Учень” Трамп також обговорив створення кількох можливих нових засобів масової інформації, щоб утримати себе в центрі уваги. За даними радників, мається на увазі створення телевізійного каналу або спільноти в соціальних мережах, щоб конкурувати з тими, кого він вважає зрадниками.

Телевізійний канал новин буде конкурувати із Fox News, який викликав гнів Трампа після виборів через недостатню підтримку. Помічники Трампа заявили, що він особливо розлючений на Fox News через рішення у ніч перед виборами назвати Байдена переможцем в Аризоні, коли результат все ще був непевним. Зрештою Байден виграв в Аризоні.

Ймовірно, Трамп може співпрацювати з консервативними кабельними мережами One America News Network або Newsmax, які в основному зосереджувались на позитивних зображеннях Трампа.

Трамп також обговорив із радниками план створення соціальної медіакомпанії, яка конкурувала б з Twitter Inc. Це свідчить про те, що політик розлючений на соцмережу, яка неодноразово розміщувала у його твітах попередження щодо контенту про широкомасштабну фальсифікацію виборів.

Однак Трампа чекають серйозні фінансові проблеми. Мова йде про удар по його бізнес-бренду з огляду на його поляризаційне президентство та його інвестиції в галузі нерухомості, подорожей та дозвілля під час пандемії коронавірусу.

У вересні Forbes підрахував, що власний капітал Трампа в попередньому році впав приблизно на 600 мільйонів доларів і становить 2,5 мільярда доларів.

Юридичні колізії

Після того, як він піде з посади, Трампу також доведеться боротися з декількома юридичними проблемами, які стали більш загрозливими, оскільки він втратить юридичний захист, який надається чинному президенту.

Окружний прокурор Манхеттена Сайрус Венс проводив кримінальне розслідування щодо діяльності Трампа та його сімейної компанії Trump Organization. Спочатку розслідування зосереджувалося на платіжних грошових виплатах перед виборами 2016 року двом жінкам, які заявили, що мали сексуальні стосунки з Трампом, що сам президент заперечував.

Але демократ Венс припустив, що в останніх судових провадженнях розслідування розширилося, і тепер воно може зосередитися на банківських, податкових та страхових шахрайствах, а також на фальсифікації ділових записів. Трамп назвав справу політично вмотивованим переслідуванням.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летіція Джеймс, також демократ, проводить активне розслідування податкових шахрайств Трампа і сімейної компанії, яке розпочалося після того, як його колишній адвокат Майкл Коен заявив в Конгресі, що президент завищив вартість активів, щоб заощадити гроші на позики та страхування, а дефляцію знизив для зменшення податків на нерухомість.

Організація Трампа також стверджує, що справа є політично вмотивованою. Слідство є цивільним розслідуванням, яке може спричинити фінансові штрафи, але не тюремне ув’язнення.

Трамп також зіштовхнеться з окремими позовами за наклеп, пов’язаними із сексуальними нападами, які він заперечував, пред’явленими двома жінками – Е. Жан Керролл, колишнім автором журналу Elle, та Саммер Зервос, учасницею шоу “Учень” у 2005 році.

Мері Трамп, племінниця президента, також подала позов, звинувачуючи його та двох членів сім’ї у шахрайстві та змові з метою позбавлення її частки сімейної імперії нерухомості.

Трамп також може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за федеральним звинуваченням у несплаті податку на прибуток. Нещодавно газета New York Times повідомляла, що Трамп сплатив 750 доларів федерального податку на прибуток як у 2016, так і у 2017 роках.

Трамп спростував звинувачення видання, тому досі незрозуміло, чи порушив він закон. Будь-яке федеральне обвинувачення було б спірним, тому Байден з обережністю коментував це питання і ставив під сумнів цінність такого обвинувачення. Однак він пообіцяв, що не буде втручатися в рішення Міністерства юстиції.