Відповідний допис співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Вона поставила питання, чи варто російськими ракетами знищувати українські міста, вбивати мирних мешканців, зокрема дітей задля незалежності та свободи?
Водночас Ротару наголосила, що наразі перебуває в столиці України та молиться за тих, хто її захищає.
Незалежність і свобода коштує дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні! Пишу цей текст і так, мої руки трясуться. Трясуться, бо по всій Україні точаться жорстокі бої. Сил нам усім та миру!”, — констатувала Ротару.
Цей допис є одним з небагатьох, під яким артистка вимкнула коментарі.
- Нагадаємо, що в ніч на 1 березня російські окупаційні війська розпочали штурм Херсона. Наразі місто знаходиться під контролем Збройних Сил України.
- Також українські оператори мобільного зв’язку відключили доступ до своїх мереж особам з російськими номерами.
- Водночас що в Охтирці російські війська обстріляли військову частину з систем залпового вогню БМ-21 “Град”. Понад 70 військових загибло, кількість поранених уточнюється.
- Раніше міжнародний кримінальний суд почав розслідування подій, пов’язаних з вторгненням Російської Федерації на територію України. Серед звинувачень – злочини проти людства.