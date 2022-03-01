Українська естрадна співачка Софія Ротару висловилася щодо російсько-української війни, зазначивши, що наразі знаходиться в Києві та молиться за наших захисників.

Відповідний допис співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Вона поставила питання, чи варто російськими ракетами знищувати українські міста, вбивати мирних мешканців, зокрема дітей задля незалежності та свободи?

Водночас Ротару наголосила, що наразі перебуває в столиці України та молиться за тих, хто її захищає.

Незалежність і свобода коштує дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні! Пишу цей текст і так, мої руки трясуться. Трясуться, бо по всій Україні точаться жорстокі бої. Сил нам усім та миру!”, — констатувала Ротару.

Цей допис є одним з небагатьох, під яким артистка вимкнула коментарі.