Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель емоційно висловився про постачання до України озброєння. Він розкритикував тих, хто проти воєнної допомоги для України.

Про це він заявив в інтерв’ю для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зокрема Боррель розкритикував тих, хто називає постачання озброєння Україні “затягуванням війни”.

“Я запитую цих людей: хіба не важливо те, як закінчиться ця війна? Невже українці повинні стояти на колінах, пошматовані росіянами? Ви цього прагнете?”, – заявив голова дипломатії Євросоюзу.

Він наголосив, що будь-яка війна закінчується мирним договором, однак перемовини про мир потрібно вести з “позиції сили” і завдання Заходу полягає у тому, щоб цю позицію займали українці.

Окрім цього Жозеп Боррель розкритикував і принцип одностайності Європейського Союзу, коли для ухвалення одного рішення потрібна згода всіх 27 членів ЄС.

“Право вето функціонувало з 6 членами, але не зараз, коли нас 27 і не завтра, коли у нас, можливо, буде 33 країни-члени. Це стає все важче”, – сказав він.