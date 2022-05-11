Про це він заявив в інтерв’ю для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Зокрема Боррель розкритикував тих, хто називає постачання озброєння Україні “затягуванням війни”.
“Я запитую цих людей: хіба не важливо те, як закінчиться ця війна? Невже українці повинні стояти на колінах, пошматовані росіянами? Ви цього прагнете?”, – заявив голова дипломатії Євросоюзу.
Він наголосив, що будь-яка війна закінчується мирним договором, однак перемовини про мир потрібно вести з “позиції сили” і завдання Заходу полягає у тому, щоб цю позицію займали українці.
Окрім цього Жозеп Боррель розкритикував і принцип одностайності Європейського Союзу, коли для ухвалення одного рішення потрібна згода всіх 27 членів ЄС.
“Право вето функціонувало з 6 членами, але не зараз, коли нас 27 і не завтра, коли у нас, можливо, буде 33 країни-члени. Це стає все важче”, – сказав він.
- Нагадаємо, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував Євросоюзу розглянути можливість вилучення заморожених валютних резервів Росії. Кошти можуть спрямувати для відновлення України після нападу РФ.
- Раніше Жозеп Боррель зазначив, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ має містити відімкнення ще більшої кількості банків від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT.
- Також Жозеп Борелль прокоментував ракетні обстріли Києва, коли з візитом у столиці України перебували генсек ООН Антоніу Гутерреш та прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков.