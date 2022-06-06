Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російський журналіст Олександр Невзоров поки що не отримав український паспорт, оскільки для цього необхідно дотриматись "певної процедури".

Про це він повідомив в інтерв’ю 24-му каналу.

Так, він зазначив, що Невзоров ще не має громадянства України, а лише звернувся з проханням про його отримання.

“Якщо ви хочете отримати наше громадянство, ви повинні пройти певну процедуру. У нас тільки одне громадянство. Спочатку потрібно позбавитися громадянства країни, яке ви маєте на сьогодні” – зауважив Данілов.

Водночас у Державній міграційній службі України “Укрінформу” зазначили, що Володимир Зеленський вже підписав указ про надання українського громадянства Невзорову та його дружині.

“Цей указ справді підписано. Більше нічого коментувати не можемо”, – зауважили у відомстві.

Окрім цього, про підписання указу писали також у BBC.

Нещодавно стало відомо, що Олександру та Лідії Невзоровим указом президента України Володимира Зеленського надано громадянство України “за видатні заслуги перед Україною”.

Першим про те, що Невзоров, окрім російського, тепер має ще й українське громадянство, повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Пізніше Олександр Невзоров підтвердив інформацію про те, що став громадянином України. За його словами, у війні завжди є злочинець (Росія) та жертва (Україна), тому він вирішив стати на сторону жертви.

Надання Невзорову громадянства викликало суперечки у соцмережах і в політикумі України.

Водночас журналіст заявив, що займається інформаційною війною проти режиму російського диктатора Путіна.

“У нас є свій інформаційний фронт і його закони. У мене є власна мета – виграти цю війну, принаймні, на особистій ділянці”, – зазначив він.

За його словами, цілі України та його особисті абсолютно збігаються.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський прокоментував прагнення Олександра Невзорова отримати українське громадянство. Він заявив, що Україна має “хитати” РФ, якщо має таку можливість. Водночас глава держави не зазначив, чи отримав російський журналіст українське громадянство.

“Я знаю, що він хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову, він є у списках”, – зауважив Зеленський.

Що відомо про Олександра Невзорова?

Професія: російський репортер, телеведучий, депутат Державної думи чотирьох скликань, режисер, публіцист, блогер. Всеросійську популярність отримав під час перебудови своєю авторською програмою “600 секунд” на П’ятому каналі тодішнього Ленінградського телебачення.

Родина: виховували його бабуся та матір. Дід за материнською лінією — генерал МДБ Георгій Володимирович Невзоров — очолював в 1946—1955 роках Управління МДБ СРСР із боротьби з бандитизмом Литовської РСР, що займалося боротьбою з “лісовими братами”. Невзоров стверджує, що в дитинстві був присутній разом з ад’ютантом діда на конспіративних квартирах, куди приходили священники РПЦ Московської Патріархії, щоб “настукати” на своїх прихожан.

Мати — Галина Георгіївна Невзорова (1936—2001), журналістка газети “Смена”, похована на Преображенському єврейському кладовищі в Санкт-Петербурзі. Щодо батька, то, як запевняє сам Олександр, він його ніколи не бачив.

Депутатство: чотири рази був депутатом Держдуми РФ, його обирали до парламенту через одномандатні виборчі округи. Вперше у 1993 році, вдруге у 1995 році, втретє у 2000 році і вчетверте у 2003 році. Після перемоги у 2003 році помічником депутата Невзорова був кримінальний авторитет Володимир Барсуков.

З 1994 по 1998 рр. був консультантом-аналітиком Бориса Березовського.

За даними Катерини Шульман (російська політологиня), за час свого депутатства Олександр Невзоров не підписав жодного законопроєкту та не відвідав жодного засідання. Однак сам Невзоров запевняє, що за чотири терміни депутатства був у Держдумі символічно – 4 рази.

Довірена особа президента РФ Володимира Путіна: до цього списку Невзоров потрапив 7 лютого 2012 року та агітував за Путіна, назвавши його “єдиним, хто може утримати від катастрофи імперію, яка розвалюється щосекунди”. В інтерв’ю Ксенії Собчак розповідав, що йому не важко одночасно агітувати за Путіна та критикувати РПЦ (за критику Російської православної церкви його хотіли виключити зі списку довірених осіб).

В 2018 році, в інтерв’ю блогеру Юрію Дудю Невзоров зізнався, що голосував за Путіна на виборах, оскільки вдячний йому за те, що у 1990-их роках Путін відмовив Анатолія Собчака замовляти його (Невзорова – ред.) вбивство.

Підтримка України: після подій 2014 року, коли РФ анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі, окупувавши частину Луганської та Донецької областей, Невзоров почав критикувати російську владу у своїх відеороликах. Часто свої відео він закінчував словами “Слава Україні!”

У 2015 році він навіть заявив, що просить не вважати його росіянином.

“У мене немає національності. З росіян я написав заяву про вихід після українських подій. Я непитущий, невіруючий і на балалайці грати не вмію — який з мене росіянин?” – сказав він.

Кримінальна справа та виїзд з Росії: 22 березня 2022 року Головне слідче управління Слідчого комітету РФ відкрило проти 63-річного Олександра Невзорова кримінальне провадження за пунктом “д” частини 2 статті 207 КК РФ – публічне розповсюдження під виглядом достовірних повідомлень свідомо неправдивої інформації про дії ЗС РФ.

За даними російських правоохоронців, Невзоров у своїх соцмережах “опублікував неправдиві фото про те, що російські військові обстріляли мирних громадян, використавши як джерела українські ЗМІ, хоча в міноборони РФ офіційно називають ці докази неправдивими”.

Вже наступного дня, 23 березня, дружина Невзорова Лідія повідомила, що вони перебувають в Ізраїлі, оскільки в Олександра запланований там виступ, однак запевняла, що виїжджати з РФ назавжди вони не планують.

Сам Невзоров в інтерв’ю російському ЗМІ “Медуза” також заявив, що вони виїхали до Ізраїля ще до того, як дізнались про кримінальну справу. Проте, наголосив Невзоров, про підготовку кримінальної справи він знав завчасно через свої джерела.

22 квітня 2022 року міністерство юстиції РФ внесло Невзорова до списку “іноземних агентів”. Вже 4 травня 2022 року МВС РФ оголосило Олександра Невзорова у міжнародний розшук.