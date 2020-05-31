Компанія New Balance закликала підписати петицію з вимогою притягнути до відповідальності винних у смерті темношкірого американця Джорджа Флойда.

Про це повідомляється на офіційній сторінці компанії New Balance в Instagram.

“Ми закликаємо наших партнерів, і суспільство підписати петицію. Ми вимагаємо правосуддя для винних у жахливій смерті Джорджа Флойда і багатьох інших”, – сказано в повідомленні.

У петиції вимагають справедливого покарання для поліцейського, який вбив темношкірого американця Джорджа Флойда.

“Ніхто не повинен жити в страху і нескінченній несправедливості”, – наголошується в заяві.