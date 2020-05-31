Про це повідомляється на офіційній сторінці компанії New Balance в Instagram.
“Ми закликаємо наших партнерів, і суспільство підписати петицію. Ми вимагаємо правосуддя для винних у жахливій смерті Джорджа Флойда і багатьох інших”, – сказано в повідомленні.
У петиції вимагають справедливого покарання для поліцейського, який вбив темношкірого американця Джорджа Флойда.
“Ніхто не повинен жити в страху і нескінченній несправедливості”, – наголошується в заяві.
- Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть Джорджа Флойда.
- У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
- У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.
- Станом на 30 травня у США тривали протести через загибель Джорджа Флойда. Акції відбуваються у багатьох штатах, включно з Вашингтоном.