Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ ймовірно був помилково збитий іранською ракетою під Тегераном невдовзі після зльоту,

Про це повідомляє американський щотижневий новинний журнал Newsweek.

Співробітники Пентагону та “високопоставлений співробітник розвідки США” повідомили журналістам, що літак “Міжнародних Авіаліній України” Boieng 737, що слідував за маршрутом “Тегеран — Київ”, міг бути помилково збитий іранськими військовими. Джерела зазначають, що авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

“Два чиновники Пентагону вважають, що інцидент був випадковим. Джерела повідомили, що протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу країни, викликаного вбивством США … генерал-майора Сулеймані”, — йдеться в повідомленні.

Журналісти наголошують, що Центральне командування США, Ради національної безпеки США та Державний департамент відмовили їм у коментарі.

Слідом за Newsweek аналогічну інформацію поширили американські телеканали CBS News та CNN.

“США вважають, що Іран помилково збив український авіалайнер у вівторок, згідно з численними заявами офіційних осіб США. Робоча теорія заснована на постійному аналізі даних із супутників, радарів й електронних даних, що регулярно збираються військовими та розвідувальними службами США”, — написав у твітер журналіст CNN Шимон Прокупец.

У свою чергу кореспондент CBS News Кріс Ван Клів повідомив про те, що американська розвідка впевнена, що літак був збитий Іраном.

“Представники США впевнені, що український Flt 752 був збитий Іраном. Американська розвідка вловила сигнали включення радара, і супутник виявив інфрачервоні спалахи двох пусків ракет, ймовірно, SA-15, після чого незабаром пішов ще один інфрачервоний вибух”, — написав він у твітер.

Раніше стало відомо, що літак міг бути уражений створеною в Росії ракетно-повітряною системою Tor-M1, відомої в НАТО як Gauntlet.

Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.