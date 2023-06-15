В Україні автоматизують закриття ФОП на порталі "Дія". Відтак незабаром закрити бізнес можна буде всього за секунду.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Послуга актуальна для осіб, які, наприклад, хочуть змінити форму власності бізнесу чи припинити підприємницьку діяльність.

Більше не потрібно заповнювати заяву вручну, а потім чекати, коли її опрацює реєстратор. Усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Це мінімізує людський фактор і унеможливить помилки в заяві.

Вам необхідно лише перевірити інформацію та завірити її електронним підписом.

Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР до податкової за місцем реєстрації. І все – ФОП закрито.

Долучитися до тестування цієї послуги можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків.