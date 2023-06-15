Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.
Послуга актуальна для осіб, які, наприклад, хочуть змінити форму власності бізнесу чи припинити підприємницьку діяльність.
Більше не потрібно заповнювати заяву вручну, а потім чекати, коли її опрацює реєстратор. Усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Це мінімізує людський фактор і унеможливить помилки в заяві.
Вам необхідно лише перевірити інформацію та завірити її електронним підписом.
Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР до податкової за місцем реєстрації. І все – ФОП закрито.
Долучитися до тестування цієї послуги можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків.
- У додатку “Дія” з’явилася нова послуга: відтепер можна подати заяву про заміну посвідчення в застосунку та забрати готове водійське в сервісному центрі МВС. Або за потреби відмовитися від пластикового документа й отримати е-посвідчення водія.
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