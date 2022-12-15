За інформацією ЗМІ, після місяців затримок Європейський союз спільно з НАТО незабаром офіційно виступлять з закликом до Росії припинити війну та покинути Україну, а також пообіцяють повну підтримку Києву.

Про це повідомляє Politico.

Декларація, з проєктом якої частково ознайомлене видання , готувалась понад рік, але затрималася через напруженість між Туреччиною та Кіпром, кажуть дипломати.

Однак зараз остаточна версія декларації вже майже завершена і двоє дипломатів сказали, що очікується, що вона буде представлена найближчим часом, можливо, у 19 чи 20 грудня, або ж на початку 2023 року, якщо графіки на кінець року не стануть на заваді.

Хоча текст декларації майже нічим не примітний, зробити його офіційним було б значним дипломатичним досягненням, враховуючи місяці, які знадобилися для його створення. Спочатку очікувалося, що документ буде схвалений в НАТО під час саміту у Мадриді у червні.

Попри те, що документ майже готовий до публікації, не всі вірять, що його буде офіційно проголошено.

У вересні після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter, що “настав час узгодити нову Спільну декларацію, щоб розвивати наше партнерство”. А на початку місяця Європейський парламент поскаржився, що “попри ефективну співпрацю на місцях, затягування особливо помітне щодо довгоочікуваної третьої спільної декларації”.

Текст був узгоджений головним чином між офісом президента Європейської ради Шарля Мішеля, Комісією та НАТО.

У майже остаточному проєкті ЄС і НАТО закликають Росію “негайно припинити цю війну і вийти з України” і вони підтверджують свою “непохитну і постійну підтримку її незалежності”.

Вони також погодилися “повністю підтримувати невід’ємне право України на самооборону та обирати власну долю”. І вони кажуть, що “жорстока війна Росії поглибила продовольчу та енергетичну кризу, яка вплинула на мільярди людей у всьому світі”.

За словами одного з дипломатів, документ містить ще один розділ, присвячений Китаю,

“Ми живемо в епоху зростаючої стратегічної конкуренції”, — йдеться в документі в параграфі про Китай. “Зростаюча наполегливість і політика Китаю створюють виклики, які ми повинні розв’язувати”.