Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Шеринг авто – послуга, яку команда Мінцифри презентувала під час Diia Summit на початку лютого 2022 року. Проте з початку повномасштабного вторгнення РФ сервіс був недоступний через відключення реєстрів. Але влітку 2022 року послугу відновили.

За даними Мінцифри, вже понад 103 тисячі разів українці “пошерили” техпаспорт у застосунку “Дія”.

“Це особливо актуальний сервіс під час війни. Наприклад, коли люди виїжджали із зони бойових дій, брали авто знайомих і могли скористатися шерингом у кілька натискань”, – пояснили у відомстві.

А також зазначили, що незабаром у “Дії” можна буде не лише поділитися техпаспортом з іншою людиною, а й скасувати шеринг. До того ж, зробити це зможе власник авто або ініціювати скасування – сам належний користувач.

Раніше для цього необхідно було йти до сервісного центру МВС і подавати заяву про скасування належного користувача. Або чекати, поки вийде термін дії шерингу авто, на який він був призначений.

Невдовзі розпочнеться бета-тестування послуги в “Дії”. Долучитися до тестування можуть українці, які:

мають “Дія.Підпис”;

є власниками автомобіля і користуються послугою шерингу авто;

або є належним користувачем, який ініціює послугу.

У відомстві підкреслили, що взяти участь в бета-тестуванні мають дві особи, – власник авто та водій, якого призначили належним користувачем.