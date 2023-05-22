Джерело: Highsnobiety.
Гульден не підтвердив, чи має намір Adidas виробляти власні кросівки Yeezy, як сама компанія натякала в 2022 році, але поки що це не має особливого значення: цей розпродаж стане останньою можливістю купити справжні кросівки Yeezy безпосередньо від Adidas.
Зауважується, що вартість взуття Yeezy на ринку перепродажу злетіла з того часу, як Adidas припинила їх виробництво, а деякі моделі подорожчали більш ніж удвічі.
Розпродаж деяких кросівок стане першим випадком, коли продукти від репера будуть доступні покупцям, з того часу, як Adidas припинив партнерство у жовтні 2022 року.
Йдеться про вже існуючі дизайни та моделі, розроблені у 2022 році для продажу у 2023 році.
Наразі також розглядаються додаткові випуски до нинішніх запасів, але їх терміни ще не визначено.
За словами компанії, одними з отримувачів доходів від розпродажу є Антидифамаційна ліга (ADL) та Інститут соціальних змін Philonise & Keeta Floyd.
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Нагадаємо, раніше Adidas розірвав співпрацю з Ye (Каньє Вестом) через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах. Через це збитків зазнають як компанія, так і артист.
Виробник спортивного одягу заявив, що “не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті”, а останні коментарі Каньє були “неприйнятними, ненависними та небезпечними”.
Adidas заявив, що подібні вислови порушили “цінності різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та справедливості”.
- Репер, продюсер і дизайнер Каньє Вест, відомий як Ye, під час інтерв’ю з популяризатором теорій змов Алексом Джонсом заперечував Голокост, зізнався у симпатіях до лідера нацистів Адольфа Гітлера та президента РФ Володимира Путіна.
- У лютому 2022 року Adidas у колаборації з Yezzy анонсували перевипущення YEEZY BOOST 700 “Wave Runner”.
- Американський репер, продюсер та дизайнер Ye (Каньє Вест) заявив, що він розриває угоду щодо лінії одягу Yeezy Gap через порушення контракту, натомість планує відкрити власні магазини.