У середині травня 2023 року генеральний директор Adidas Бйорн Гульден повідомив інвесторам, що у компанії є плани продати залишки взуття Yeezy, створеного у співпраці з американським репером Ye (Каньє Вестом), на суму у понад 1 мільярд доларів в межах великого благодійного розпродажу. Придбати взуття можна буде наприкінці травня.

Джерело: Highsnobiety.

Гульден не підтвердив, чи має намір Adidas виробляти власні кросівки Yeezy, як сама компанія натякала в 2022 році, але поки що це не має особливого значення: цей розпродаж стане останньою можливістю купити справжні кросівки Yeezy безпосередньо від Adidas.⁠

Зауважується, що вартість взуття Yeezy на ринку перепродажу злетіла з того часу, як Adidas припинила їх виробництво, а деякі моделі подорожчали більш ніж удвічі.

Розпродаж деяких кросівок стане першим випадком, коли продукти від репера будуть доступні покупцям, з того часу, як Adidas припинив партнерство у жовтні 2022 року.

Йдеться про вже існуючі дизайни та моделі, розроблені у 2022 році для продажу у 2023 році.

Наразі також розглядаються додаткові випуски до нинішніх запасів, але їх терміни ще не визначено.

За словами компанії, одними з отримувачів доходів від розпродажу є Антидифамаційна ліга (ADL) та Інститут соціальних змін Philonise & Keeta Floyd.

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Нагадаємо, раніше Adidas розірвав співпрацю з Ye (Каньє Вестом) через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах. Через це збитків зазнають як компанія, так і артист.

Виробник спортивного одягу заявив, що “не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті”, а останні коментарі Каньє були “неприйнятними, ненависними та небезпечними”.

Adidas заявив, що подібні вислови порушили “цінності різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та справедливості”.