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Незадекларовані офшори: нардеп просить Зеленського та Баканова надати пояснення

Нардеп від "ЄС" Володимир Ар'єв стверджує, що президент України Володимир Зеленський та голова Служби безпеки України Іван Баканов не задекларували офшорні компанії. Він написав до них запит з проханням надати пояснення.

Середа, 6 жовтня 2021, 19:48

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Зеленський не задекларував офшорну компанію Maltex Multicapital Corp. попри те, що є кінцевим вигодонабувачем і тому зобов‘язаний був записати її в е-декларацію. Не записав у жодну. Аналогічна ситуація у голови СБУ Івана Баканова з офшоркою Davegra Limited, яка була номінальним тримачем зеленської офшорки Maltex Multicapital Corp. і зберігала трастову декларацію з іменами реальних власників Maltex та їхніх часток. Тобто, кришував президентський офшор. Обом направив запити щодо надання пояснень – а як же ж так?”, — повідомив депутат.

Ар’єв також оприлюднив текст депутатського запиту, який скерував президентові.

Зображення: Volodymyr Ariev / Facebook

Зображення: Volodymyr Ariev / Facebook

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів рік досліджував глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних отримав назву Pandora Papers. В його обробці брали участь 600 журналістів з усіх куточків світу. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.

Журналісти “Слідство.Інфо” заявили, знайшли в документах підтвердження того, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі перебувала фірма Maltex Multicapital Corp.

Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі була компанія Davegra Limited. Тоді її власником був очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Він підписав так звану “трастову декларацію” – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. За словами експерта, це було зроблено, аби приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Документи, датовані березнем 2019 року (перед першим туром президентських виборів) також свідчать, що офшор Зеленських мав отримувати від Maltex Multicapital дивіденди після того, як компанія вийшла зі складу акціонерів, передавши свою частку Сергію Шефіру. Сергій Шефір та Володимир Зеленський не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію із виплатою дивідендів.

Йдеться про компанію Film Heritage. Цю компанію можна знайти в декларації Зеленського за 2017 рік (як кандидата на посаду президента), за 2019 та 2020 роки (позначена як власність дружини, Олени Зеленської).

Утім Maltex Multicapital, про яку пише Ар’єв, не фігурує в жодній декларації президента. Так само немає згадок про отримання дивідендів.

  • Раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
  • Національне антикорупційне агентство України (НАБУ) розпочало дослідження усіх фінансових транзакцій “ПриватБанку” в рамках масштабного міжнародного скандалу Pandora Papers.
  • За словами генпрокурорки Ірина Венедіктова, інформація щодо “ПриватБанку” з фільму “Слідства.Інфо” про офшорні компанії та відмивання коштів давно відома слідству.
  • Українські засоби масової інформації не надто активно висвітлювали міжнародний скандал Pandora Papers, в якому, зокрема, фігурують президент Володимир Зеленський та олігарх Ігор Коломойський.
Теги: Володимир Зеленський, Film Heritage, Maltex Multicapital, Pandora Papers, Іван Баканов

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