Відповідне відео можна знайти на акаунті Міжнародної антинаркотичної асоціації (МАА) у Youtube.
Під час заходу він представляв Міжнародну громадську організацію “Центр здорової молоді” та заявив про об’єднання з бійцівським клубом “Оплот” задля “боротьби за тверезість”.
“Мы объединились, чтобы победить. Объединились в стремлении и в борьбе за трезвость, за трезвое будущее, за трезвую молодежь, потому что то, что мы имеем сегодня – это результат того, что мы сделали вчера”, – заявив тоді Гогілашвілі на пресконференції з “Оплотом”.
На ютуб-каналі ММА, де розміщене відео спільної пресконференції “Оплоту” та МГО Гогілашвілі, також є відео з відомими проросійськими особистостями, а поряд з ними – вітання українського президента Володимира Зеленського та акторів “95 кварталу”.
- Нагадаємо, 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС, коли його попросили показати документи. Як виявилось, це не перший випадок його зухвалої поведінки.