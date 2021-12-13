У червні 2013 року заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі дав спільну пресконференцію з бійцівським клубом «Оплот», з яким пов’язують напади «тітушок» на активістів Євромайдану.

Відповідне відео можна знайти на акаунті Міжнародної антинаркотичної асоціації (МАА) у Youtube.

Під час заходу він представляв Міжнародну громадську організацію “Центр здорової молоді” та заявив про об’єднання з бійцівським клубом “Оплот” задля “боротьби за тверезість”.

“Мы объединились, чтобы победить. Объединились в стремлении и в борьбе за трезвость, за трезвое будущее, за трезвую молодежь, потому что то, что мы имеем сегодня – это результат того, что мы сделали вчера”, – заявив тоді Гогілашвілі на пресконференції з “Оплотом”.

На ютуб-каналі ММА, де розміщене відео спільної пресконференції “Оплоту” та МГО Гогілашвілі, також є відео з відомими проросійськими особистостями, а поряд з ними – вітання українського президента Володимира Зеленського та акторів “95 кварталу”.