За декілька тижнів до 24 лютого 2022 року - повномасштабного вторгнення РФ в Україну - в Росії обговорювали можливість завдання ядерного удару по території Німеччини.

Про це повідомляє Spiegel.

Відповідні записи розмов ВМФ РФ перехопили Західні спецслужби, під час їхніх маневрів у Балтійському морі наприкінці 2021 року.

За даними розвідки, у розмові підіймалась тема ядерного удару по території Німеччини. Росіяни обговорювали можливість завдання такого удару по трьох цілях – Берлін, авіабаза США у Рамштайні, авіабаза Бюхель, де зберігається ядерне озброєння США.

У виданні зауважили, що думки експертів з безпеки щодо перехопленої розмови розділились.

Одні наполягають, що це обговорення відбувалось під час військових навчань і під час навчань НАТО також відбувались подібні розмови. Саме тому, не варто розцінювати це перехоплення як реальну загрозу.

Інші експерти вважають, що росіяни знали про те, що їхні розмови прослуховують, а тому зумисне розмовляли про цілі ядерних ударів, аби залякати Захід.