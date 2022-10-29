Про це повідомляє Spiegel.
Відповідні записи розмов ВМФ РФ перехопили Західні спецслужби, під час їхніх маневрів у Балтійському морі наприкінці 2021 року.
За даними розвідки, у розмові підіймалась тема ядерного удару по території Німеччини. Росіяни обговорювали можливість завдання такого удару по трьох цілях – Берлін, авіабаза США у Рамштайні, авіабаза Бюхель, де зберігається ядерне озброєння США.
У виданні зауважили, що думки експертів з безпеки щодо перехопленої розмови розділились.
Одні наполягають, що це обговорення відбувалось під час військових навчань і під час навчань НАТО також відбувались подібні розмови. Саме тому, не варто розцінювати це перехоплення як реальну загрозу.
Інші експерти вважають, що росіяни знали про те, що їхні розмови прослуховують, а тому зумисне розмовляли про цілі ядерних ударів, аби залякати Захід.
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