Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

“Щойно за особистим дорученням президента України Володимира Зеленського працівники Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини на київському залізничному вокзалі зустріли звільненого з незаконного утримання на території тимчасово окупованого Криму Миколу Семену”, – написала вона.

Омбудсмен уточнила, що кримський журналіст отримає необхідне висококваліфіковане лікування на базі “Державної наукової установи “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами.

Після проходження курсу лікування і реабілітації Семена також отримає соціальне забезпечення від держави в повному обсязі.

У 2017 році підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя засудив кримського журналіста Миколу Семену до двох з половиною років в’язниці умовно з випробувальним терміном три роки і забороною займатися публічною діяльністю. Микола Семена, журналіст “Радіо Свобода” і “Крим.Реаліі”, звинувачувався окупантами в публічних закликах до порушення територіальної цілісності РФ. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ провела обшук, а в травні того ж року йому було пред’явлено звинувачення в тому, що журналіст опублікував статтю, яку розцінили як “виправдання тероризму”.

14 січня 2020 року той же Залізничний суд Сімферополя розглянув і задовольнив клопотання Семени про дострокове припинення випробувального терміну і зняття “судимості”. Рішення набуло чинності через 10 календарних днів.