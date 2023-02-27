За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру інспекторці митного поста "Яворів" Львівської митниці.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, посадовиця пропустила на митну територію України повну вантажівку, оформивши її як порожню. Підозрювана внесла недостовірні відомості про відсутність вантажу в автоматизовану систему митного оформлення “Інспектор”.

Крім того, інспекторка долучила фото іншого порожнього транспортного засобу. Це забезпечило можливість ввезти без сплати мита товарів на майже 5 млн грн. Внаслідок чого державі не сплачено обов’язкових митних платежів на 1,2 млн грн.

У пресслужбі запевняють, що посадовиці інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення.