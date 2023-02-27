Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, посадовиця пропустила на митну територію України повну вантажівку, оформивши її як порожню. Підозрювана внесла недостовірні відомості про відсутність вантажу в автоматизовану систему митного оформлення “Інспектор”.

Крім того, інспекторка долучила фото іншого порожнього транспортного засобу. Це забезпечило можливість ввезти без сплати мита товарів на майже 5 млн грн. Внаслідок чого державі не сплачено обов’язкових митних платежів на 1,2 млн грн.

У пресслужбі запевняють, що посадовиці інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення.