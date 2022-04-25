Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що суверенна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін. При цьому в майбутньому триватиме підтримка України.

Про це повідомляє американське видання CNN.

За його словами, поки невідомо, як розгортатиметься решта цієї війни. Він висловив захоплення професіоналізмом та відданістю українців захищати свою демократію, тому вважає, що Україна вистоїть.

“Ми не знаємо, як розгортатиметься решта цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін”. — сказав Ентоні Блінкен. “І наша підтримка України в майбутньому триватиме. Це триватиме, доки ми не побачимо остаточного успіху”.

Минулого дня держсекретар США разом з міністром оборони Ллойдом Остіном зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським. За словами американського чиновника, зустріч була “дуже продуктивною” та цікавою.

“Під час зустрічі ми висловили наші глибокі співчуття президенту у зв’язку із втратою такої кількості цивільних осіб, і, звичайно, втрата тих мужніх військ, які виконали величну роботу з відштовхування російських військ”, — резюмував держсекретар США.