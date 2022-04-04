Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив з інтерв'ю в етері програми "Знайомство з пресою" на американському телеканалі NBC. Він розповів про російсько-українську війну, на чиєму боці час і чи добився президент РФ Володимир Путін того, чого він хотів.

#Букви відібрали основні тези виступу Блінкена з розшифрування інтерв’ю, розміщеному на сайті Білого дому.

Відступ військ РФ від Києва та півночі країни, на думку держсекретаря США, свідчать про те, що початкові плани Росії захопити всю країну, включаючи Київ, зазнали нищівної невдачі – зараз росіяни перегруповуються. Однак, Росія все ще здатна спричиняти масові руйнування та смерті з допомогою ракет і бомб.

Щодо запитань про плани зміцнити центральну та західну частину України, Блінкен наголосив, що США роблять це щодня.

“Протягом цієї адміністрації ми надали понад 2,3 мільярда доларів США допомоги в безпеці – лише за останній місяць 1,6 мільярда доларів – саме ті речі, які зробили українців неймовірно ефективними у боротьбі з цим російським наступом, підштовхуючи його назад”, – наголосив Блінкен, додавши, що те, що ми бачимо зараз – це стратегічна невдача, а, може, і поразка Путіна.

Збройні сили РФ у жахливому стані, економіка хитається, НАТО, Захід зараз об’єднані, як ніколи до того. Росія мала три цілі щодо України – і на всіх фронтах провалилася.

“Росія мала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, заперечити її суверенітет і її незалежність; утвердити російську владу; і щоб розділити Захід, розділіть альянс. І на всіх трьох фронтах це провалилося. Україна тепер більш об’єднана. Це – суверенна, незалежна Україна буде там набагато довше, ніж Володимир Путін. Російська могутність насправді значно зменшилася”, – заявив держсекретар США.

Чим завершиться війна, залежить лише від українців і вищого керівництва України. США ж, своєю чергою, обіцяють підтримати нас в усьому, що допоможе завершити це якомога швидше.

Щодо санкцій і їх скасування: Блінкен стверджує, що їх основна мета – не бути вічно, а змінити поведінку Росії. І питання скасування чи їх продовження залежить лише від поведінки України та доречності в контексті завершення війни.

Зміцнення рубля наразі – це “маленька маніпуляція”, штучне підкріплення його цінності. Практично всі прогнози показують, що в цьому році економіка Росії скоротиться на 10 відсотків. Найближчими днями світ побачить уже зміни в економіці країни-агресора.

Час не на боці Росії. Мета Путіна підкорити Україну своїй волі, заперечувати, позбавляти її суверенітету та незалежності, час, безперечно, не на боці російського диктатора.

“Однак справжнє питання, знову ж таки, полягає в тому, що відбувається тим часом. Якщо так буде продовжуватися, скільки там смерті, скільки руйнувань? І це жахливо”, – наголосив Ентоні Блінкен і додав: Захід робить усе, аби допомогти Україні покінчити з цим.