14 вересня 2021 року. Лідер гігабітного Інтернету та провайдер кабельного телебачення Мережа Ланет запустив акцію до 30-річчя Дня Незалежності України — "Незалежний Гігабіт". Нові абоненти можуть підключити один із акційних тарифів і користуватись Інтернетом впродовж 30 місяців всього лиш за 30 гривень!

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Лідер гігабітного Інтернету мережа Ланет запустив нову акцію присвячену 30-річчю Дня Незалежності України — “Незалежний Гігабіт”. Для цього провайдер створив нові тарифні плани, які передбачають 30 місяців користування всього лиш за 30 гривень:

“GigaLibre” — Інтернет на швидкості до 1000 Мбіт/с, а також доступ до ТВ-пакету “Promo” з понад 40 аналоговими, 50 цифровими та 120 онлайн-телеканалами. Тариф діє у Києві.

“MegaLibre” — Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с, а також доступ до ТВ-пакету “Promo” з понад 40 аналоговими, 50 цифровими та 120 онлайн-телеканалами. Тариф діє у Володимир-Волинському, Червонограді, Калуші, Івано-Франківську, Сєвєродонецьку та Кам’янці-Подільському.

Підключення акційних тарифів коштує 30 грн.

Також у Києві діє тариф “GigaLibre + IP”, а в Червонограді, Івано-Франківську, Володимир-Волинському та Кам’янці-Подільському — “MegaLibre + IP”. Ці тарифні плани надають можливість абонентам користуватись фіксованою зовнішньою статичною IP-адресою впродовж 30 місяців усього за 60 грн/1 місяць.

Акція “Незалежний Гігабіт” триває з 23 серпня до 21 вересня 2021 року. Тарифи доступні для нових абонентів, які у період проведення акції підключилися до нього. А також для дійсних та нових абонентів, які виграли акційний тариф на офіційних сторінках Мережі Ланет у соцмережах — Facebook та Instagram.

Детальна інформація про акцію та умови участі на офіційному сайті мережі Ланет: https://www.lanet.ua/GL/

Мережа Ланет входить у ТОП-3 операторів кабельного телебачення та ТОП-7 інтернет-провайдерів України. Є лідером гігабітного Інтернету та обслуговує понад 250 000 абонентів телекомунікаційних послуг у 8 областях України.

https://www.lanet.ua/