Відповідний відеоролик опубліковано на сторінці Валерія Залужного у Facebook.

Генерал у привітанні наголосив, що незалежність можна відчути. Ті, хто воюють за неї, знають: незалежність – це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз.

“Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті”, – наголосив Головнокомандуючий ЗСУ.

Валерій Залужний також додав, що незалежність має і свій голос – це голос предків, які гинули в боях, у ГУЛАГах, помирали від голоду та кістьми вимощували дороги імперій.

“Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни”, – сказав він.

Генерал Залужний наголосив, що незалежність можлива лише тоді. коли є люди, які готові за неї боротись.

“Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами. Вічна памʼять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!”, – резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Разом з Залужним у привітальному ролику знялись й українські захисники та захисниці.

Вони наголосили, що незалежність Україні була подарована, а справжня незалежність – омита кров’ю.

“Ми зараз боремося просто за життя. За життя, яке самі собі обираємо”, – сказав один з воїнів.

Захисники також зауважили, що воюють заради майбутнього своїх дітей та родин.

“Чим би не закінчилась війна, ми свій рядочок в історії вже прописали. І в будь-якому випадку, ми вже перемогли”.

“Ми українці. Нас перемогти практично неможливо”.