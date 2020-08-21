Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б майже 70 % громадян.

Про це свідчать дані соціологічного опитування фонду “Демократичні ініціативи” та Центру Разумкова.

Так, незалежність України підтримали б 67,7 % громадян. Проти проголосували б – 12,5 %, не брали б участі – 9,5 %, вагаються з відповіддю – 10,3 % респондентів.

Якщо відкинути тих, хто вагається і не брав би участь, голоси на референдумі розподілилися б так: 84,4 % – за і 15,6 % – проти.

Зазначається, що підтримка незалежності на умовному референдумі є найпопулярнішою опцією у всіх регіонах, вікових групах та серед прихильників всіх великих політичних партій.

Водночас, незважаючи на таку абсолютну підтримку рішення про незалежність, простежуються суттєві регіональні, вікові та партійні відмінності. Так, на Заході противників рішення про незалежність менше 1 %, а на Сході майже 30 %. Також існує й тенденція – чим молодші респонденти – тим більше серед них прихильників рішення про незалежність.

Серед прихильників політичних партій – найвищий рівень підтримки незалежності у “ЄС” – понад 90 %. Найменший – у “ОПзЖ”, де він лише трохи більший за тих, які хотіли б залишитись у складі СРСР.

При цьому, майже 32 % опитаних вважають, що розпад Радянського Союзу – це погано. Протилежної думки дотримуються 49 % опитаних. Решта – вагаються з відповіддю.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи” спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.