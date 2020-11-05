Про це він сказав сьогодні на брифінгу.
“Ми бачимо, що перегони нагадають справжні американські гірки. Це ще одне підтвердження на скільки міцною є американська демократія. Попри те, що зараз дуже багато коментарів, прогнозів, якими будуть відносини США з Україною після перемоги того чи іншого кандидата, хочу висловити нашу позицію, яка полягає в тому, що який би вибір не зробив американський народ, ми будемо успішно розвивати і надалі стратегічне партнерство між Україною і США. У цьому немає жодних сумнівів”, – сказав Кулеба.
За його словами, підтримка Сполученими Штатами України базується “не на персоналіях, а на системній підтримці, яку Україна має як від Демократичної, так і від Республіканської партії”.
- У США продовжується підрахунок голосів. Епідемія і безпрецедентний рівень голосування поштою означають, що є підстави очікувати, що одні штати будуть дуже, дуже повільно підраховувати свої голоси, в той час, як інші – значно швидше.
- #Букви слідкують за виборами президента у США. Детальніше про це можна прочитати тут.