Сьогодні, 11 червня, у річницю безвізового режиму між Україною та ЄС лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко наголосив, що віра в перемогу, незламність та наполегливість українців зрештою приведуть до членства нашої держави в ЄС і НАТО.

Джерело: “Європейська солідарність”.

“Мало хто вірив, що це можливо – але шість років тому ми здобули безвіз. Ми були дуже наполегливі і вірили у свою мету. Ми багато працювали, щоб виконати всі умови для лібералізації візового режиму. І досягли мети. Завдяки безвізу мільйони українців відкрили для себе Європу, а Європа відкрила українців – щирих, талановитих, доброзичливих. А після повномасштабного вторгнення – прийняла і прихистила наших жінок і дітей”, – нагадав п’ятий президент.

Водночас він підкреслив, що подібно й мало хто вірив, що Україна вистоїть у перші тижні російського повномасштабного вторгнення. “Але ми вистояли. Мало хто вірив, що членство України в ЄС і НАТО можливе – але це теж абсолютно реальна мета, якщо йти до неї так само наполегливо”, – відзначив Порошенко.

При цьому лідер фракції “Європейська солідарність” попередив, що нам залишилося найважче, проте коли Україна переможе, то здобуде членство в ЄС і НАТО.

Варто зауважити, що кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО сягнула 20. Канада також підтримує створення Ради Україна-НАТО замість відповідної Комісії – і це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом.

Також заступник міністра оборони Володимир Гаврилов повідомив, що на Вільнюському саміті країни-члени НАТО нададуть Україні алгоритм вступу до Альянсу.

Зазначимо, що нещодавно Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі мають обговорити варіанти надання Україні гарантій безпеки на час після війни з Росією.

Коли війна закінчиться, НАТО потребуватиме домовленостей, щоб гарантувати, що Росія не просто передислокує свої сили для наступної атаки, сказав він журналістам на заході в Брюсселі.

1 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу погоджуються – Україна має стати членом НАТО. Проте, зауважив, що насамперед необхідно дати відсіч Росії та перемогти у війні.