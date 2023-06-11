Джерело: “Європейська солідарність”.
“Мало хто вірив, що це можливо – але шість років тому ми здобули безвіз. Ми були дуже наполегливі і вірили у свою мету. Ми багато працювали, щоб виконати всі умови для лібералізації візового режиму. І досягли мети. Завдяки безвізу мільйони українців відкрили для себе Європу, а Європа відкрила українців – щирих, талановитих, доброзичливих. А після повномасштабного вторгнення – прийняла і прихистила наших жінок і дітей”, – нагадав п’ятий президент.
Водночас він підкреслив, що подібно й мало хто вірив, що Україна вистоїть у перші тижні російського повномасштабного вторгнення. “Але ми вистояли. Мало хто вірив, що членство України в ЄС і НАТО можливе – але це теж абсолютно реальна мета, якщо йти до неї так само наполегливо”, – відзначив Порошенко.
При цьому лідер фракції “Європейська солідарність” попередив, що нам залишилося найважче, проте коли Україна переможе, то здобуде членство в ЄС і НАТО.
Варто зауважити, що кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО сягнула 20. Канада також підтримує створення Ради Україна-НАТО замість відповідної Комісії – і це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом.
Також заступник міністра оборони Володимир Гаврилов повідомив, що на Вільнюському саміті країни-члени НАТО нададуть Україні алгоритм вступу до Альянсу.
Зазначимо, що нещодавно Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі мають обговорити варіанти надання Україні гарантій безпеки на час після війни з Росією.
Коли війна закінчиться, НАТО потребуватиме домовленостей, щоб гарантувати, що Росія не просто передислокує свої сили для наступної атаки, сказав він журналістам на заході в Брюсселі.
1 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу погоджуються – Україна має стати членом НАТО. Проте, зауважив, що насамперед необхідно дати відсіч Росії та перемогти у війні.
- Колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен зауважив, що група країн НАТО може захотіти розмістити війська в Україні, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на липневому саміті альянсу у Вільнюсі.
- Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.
- Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що на даний час Україна не може стати членом Північноатлантичного Альянсу.