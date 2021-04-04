Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У південних, східних областях хмарно з проясненнями, помірні дощі. В більшості центральних областей часом невеликі опади, переважно дощ. У Карпатах невеликий дощ та мокрий сніг.

На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів.

Температура вночі від +1 °С до -4 °С морозу, у південній та південно-східній частинах країни 0-+5 °С, вдень +7-12 °С. У Карпатах вночі +2-7 °С, вдень близько 0 °С. Вітер північно-західний та північний, 3-8 м/с.

У Києві буде сухо. Температура вночі від +1 °С до -1 °С морозу, вдень близько +10 °С. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.