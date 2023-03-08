Про це інформує пресслужба United24.

Як повідомляється, 22 лютого проєкт UACatsDivision за підтримки криптомедіа Incrypted випустив для UNITED24 колекцію з 10 000 NFT-котів. Менш ніж за два тижні розпродали чверть колекції – 2500 NFT-котів.

Зазначимо, що колекція включає в себе 10 000 пухнастих героїв, які допомагають захищати територію України. Покупцям запропоновано цифрові зображення морпіха, медика, журналіста та інших котиків ЗСУ. Їх можна використовувати як аватари соціальних мереж, цифрові подарунки чи предмети колекціонування.

За даними пресслужби:

2 000 000 грн зібрали протягом перших 10 хвилин

3 000 000 грн зібрали менш ніж за 3 години

7 000 000 грн зібрали протягом першої доби

99 котів – найбільша одноразова купівля

Довідка: NFT – невзаємозамінний криптографічний токен, який характеризується унікальністю та обмеженою кількістю. Інформація про його створення та власника зберігається у блокчейні.