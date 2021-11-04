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«Ні й ніколи»: Президентка Грузії відмовилася помилувати Саакашвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує колишнього главу держави Міхеїла Саакашвілі.

Четвер, 4 листопада 2021, 10:04

Про це повідомляє грузинський “Перший канал“.

“Моя позиція щодо помилування колишнього президента тверда і незмінна – ні й ніколи”, – заявила Зурабішвілі.

За її словами, Саакашвілі не відповідав жодним критеріям ні для політичного ув’язнення, ні для невинної жертви.

Вона також зазначила, що колишній президент — засуджений, він прибув до країни добровільно та незаконно, а його приїзд був направлений на дестабілізацію.

“Я ніколи не повернуся до цього питання. Проте, зважаючи на високий суспільний і політичний інтерес, його слід вважати особливим ув’язненим. Це вимагає особливої ​​уваги з боку пенітенціарної адміністрації, уряду, щоб вжити всіх заходів для забезпечення того, щоб погіршення здоров’я не використовувалося з метою політичних спекуляцій чи дестабілізації. Це вимагає максимальної прозорості та своєчасного реагування на будь-які ознаки погіршення. Це так і є. Я більше не повернуся до цього питання”, – резюмувала Зурабішвілі.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.

У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.

Теги: Грузія, затримання Саакашвілі, Міхеїл Саакашвілі, помилування, Саломе Зурабішвілі

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