«Ні й ніколи»: Президентка Грузії відмовилася помилувати Саакашвілі

Про це повідомляє грузинський “Перший канал“.
“Моя позиція щодо помилування колишнього президента тверда і незмінна – ні й ніколи”, – заявила Зурабішвілі.
За її словами, Саакашвілі не відповідав жодним критеріям ні для політичного ув’язнення, ні для невинної жертви.
Вона також зазначила, що колишній президент — засуджений, він прибув до країни добровільно та незаконно, а його приїзд був направлений на дестабілізацію.
“Я ніколи не повернуся до цього питання. Проте, зважаючи на високий суспільний і політичний інтерес, його слід вважати особливим ув’язненим. Це вимагає особливої уваги з боку пенітенціарної адміністрації, уряду, щоб вжити всіх заходів для забезпечення того, щоб погіршення здоров’я не використовувалося з метою політичних спекуляцій чи дестабілізації. Це вимагає максимальної прозорості та своєчасного реагування на будь-які ознаки погіршення. Це так і є. Я більше не повернуся до цього питання”, – резюмувала Зурабішвілі.
Затримання Саакашвілі
1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.
У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.
2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.
Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.
У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
- 4 жовтня повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі не скаржився на умови утримання, стан його задовільний.
- 7 жовтня виявилося, що Міхеїлу Саакашвілі у в’язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в’язнів ставлення більш лояльне.
- 13 жовтня у Києві прихильники Міхеіла Саакашвілі пікетували посольство Грузії.
- 14 жовтня Саакашвілі заявив, що причиною його повернення була туга за батьківщиною та бажання зупинити негативні зміни у Грузії.
- Також 14 жовтня тисячі людей вийшли на акцію в центрі Тбілісі з вимогою звільнити з ув’язнення громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- 23 жовтня Міхеїлу Саакашвілі провели переливання крові.
- Саакашвілі через голодування знадобилася допомога реаніматологів.
- 29 жовтня стало відомо, що він, який зараз знаходиться у в’язниці, погодився на медичну допомогу.