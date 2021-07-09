У п'ятницю, 9 липня, під будівлею Служби безпеки України в Києві відбулася акція на підтримку опозиційного білоруського активіста Олексія Боленкова, який переїхав до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як раніше повідомляли #Букви, співробітники СБУ проводили обшук у помешканні Боленкова. Його хочуть депортувати з країни.

Сам Боленков вже кілька років мешкає в Україні на законних підставах та не хоче повертатися до Білорусі через ризик бути ув’язненим з політичних мотивів. Водночас співробітники СБУ повідомили активісту, що він начебто становить “загрозу національній безпеці України”.

Сьогоднішня акція під будівлею СБУ на вулиці Володимирській називалася “Ні політичним депортаціям!”

Її учасники вимагали припинити переслідування активіста Боленкова й скасувати рішення про його примусову депортацію.

Протестувальники тримали плакати наступного змісту: “СБУ, вам там немає більше чим займатися?!!”, “Ні депортації! Диктатурі ні!”, “СБУ – засіб репресій проти народу”, “Фашисти, поліція – одна коаліція”, “Україна без Лукашенка” тощо.

Вони почергово виступали та вмикали музику. Серед учасників акції був і сам Олексій Боленков.

“СБУ хоче згодувати Боленкова режиму Лукашенка за критику Авакова. 22 квітня 2021 року працівники СБУ, відмовляючись показувати посвідчення, намагалися посадити в авто й вивезти на кордон з Білоруссю громадянина Білорусі Олексія Боленкова. Свої дії вони мотивували тим, що останній становить загрозу для національної безпеки України. Зашкодити діям працівників СБУ вдалось завдяки оперативній мобілізації друзів, подруг, журналістів та адвокатів. Боленков оскаржив рішення СБУ в суді, та суддя визнав його законним. Мотивоване воно тим, що Олексій ходив на акції та організовував їх в Україні, “відкрито критикував поліцію”, “відкрито пропагував силовий метод зміни влади в Білорусi”, а також запитом білоруського бюро Інтерполу… Адвокат/ки Олексія подали документи на апеляцію, але ряд ознак вказує на те, що рішення суду буде не на користь Боленкова… Боленков кричав “Аваков — чорт” і висловлював “неповагу до поліції”, тепер СБУ хоче його депортувати”, – зазначалося в анонсі акції, організаторами якої виступили ініціативи “No Cooperation Fck NCB Minsk” та “Це Вільний Поділ”.

Крім того, мітингувальники вимагали скасувати депортацію білоруса Артура Кондратовича, якого вже затримували в 2019 році за запитом із Білорусі через Інтерпол.

Варто зазначити, що під будівлею СБУ паралельно проходила контракція, організована націоналістичними організаціями (зокрема, “Основа майбутнього” та “С14”). Вони, навпаки, вимагали депортації Боленкова.

Дві акції розділяв кордон співробітників поліції. Проте інцидентів не було, все пройшло спокійно.