Про це йшлося у відеозверненні Григорчука, опублікованому прес-службою Національного банку України (НБУ).

Григорчук зазначив, що націоналізація (викуп державою 100% акцій) “ПриватБанку” здійснювалася відповідно до закону “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. Нормами цього закону передбачено, що держава не може втратити право власності навіть за рішенням суду.

“Імперативними нормами передбачено, що після націоналізації банку держава, як новий власник, не може втратити право власності ні повністю, ні частково, навіть в разі скасування судом рішення Національного банку про виведення такого банку з ринку”, — підкреслив він.

Таким чином, колишній власник банку Ігор Коломойський не зможе повернути “ПриватБанк” ні повністю, ні частково.

“Отже, відповідно до законодавства України, Ігор Коломойський не може ні повністю, ні частково повернути собі ПриватБанк”, — сказав Григорчук.

Юрист НБУ Віктор Григорчук: Чи можливе повернення ПриватБанку ексвласникам? 💚 Чи можливе повернення ПриватБанку ексвласникам? Ми в Національному банку вже збилися з рахунку, скільки разів чули це питання за останні пів року. Чим ближчою є дата розгляду апеляції щодо законності націоналізації ПриватБанку (19 грудня), тим частіше ми його чуємо. 👩‍⚖️Щоб раз і назавжди поставити крапку, відповідаємо: чинне законодавство України унеможливлює повернення ПриватБанку ексвласникам.🔐 Адже у Законі “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” встановлено пряму заборону на повернення попереднім власникам акцій банку, що був визнаний неплатоспроможним, але потім був проданий новому інвестору. ❗️Тобто, якщо інвестор, а у випадку з ПриватБанком – це держава, придбав акції неплатоспроможного банку, то він не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції.🎰До того ж, попередні власники банку не мають права вимагати від держави відшкодування будь-яких збитків, які на їхню думку могли бути понесені в результаті придбання акцій банку.💪Саме про неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам розповів у новому відео начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.Дивіться, слухайте та поширюйте! Нагадаємо, вся інформація про перебіг судових справ, у яких задіяний НБУ є за посиланням: http://storm.bank.gov.ua/matrix.#НеприватнийШторм #ПриватБанк #НБУ Gepostet von Національний банк України am Dienstag, 17. Dezember 2019

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.

У четвер, 19 грудня, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва почне розгляд апеляції Національного банку на рішення Окружного адмінсуду Києва про оскарження неплатоспроможності “ПриватБанку”.