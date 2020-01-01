Відеозвернення опубліковано Офісом президента України.

У своєму 13-хвилинному новорічному відеопривітанні Зеленський заявив, що не має наміру говорити про речі, які зазвичай звучать у святкових роликах Глави держави. Основним посиланням привітання українського лідера стало те, що відмінності між громадянами України — ідеологічні, політичні, релігійні, культурні та інші — не повинні ставати причиною конфліктів та розбіжностей між нами.

“Це українці. Такі як є. Не ідеальні і не святі. Тому що просто люди. Живі. Зі своїми недоліками і “тарганами”. Але в нашому паспорті не зазначено правильний або неправильний українець. Ні рядка “патріот”, “малорос”, “ватник” або “бандерівець”. Там написано: “Громадянин України”, у якого є права і обов’язки. ми з вами дуже різні. Так хто ж ми? 73%, які обрали президента. 25%, які його не сприймають.Або ті, хто не ходив на вибори? Ті, хто відзначає Різдво 25 грудня? Або ті, хто сьомого січня? Хто знайомий 100 років? Або ті, хто зустрывся в 2014-му? Ті, хто зробили найбільший в світі літак, і хто ставить заглушку замість ременя безпеки? Читаємо Жадана або слухаємо Марув? Дивимося “Іронію долі” або “Один вдома” … Ті, хто святкує 8 Березня? Або навпаки вважає його пережитком “совка”? Йдемо в неділю до церкви або нічого не робимо в суботу? … Все це і є ми “, – заявив Зеленський.

Він зазначив, що в новому році нам потрібно бути єдиною країною кожний день.

“У нашій історії чимало епізодів, які нас об’єднують. І ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною щодня. Це повинно стати нашою національною ідеєю. Навчитися жити разом в повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми представляємо його однаково – це успішна і процвітаюча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. де неважливо як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, у якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Якщо ми бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об’єднати. Дорогі українці! У новому 2020 році я бажаю всім нам поважати один одного, бути здоровими, мати достаток і багато приводів посміхатися. Бажаю всім добре відпочити, виспатися, не переїсти і, звичайно, легкого і приємного запаморочення на ранок. Миру всім нам. Давайте пам’ятати, що любити Україну – значить любити всіх українців, в якому б куточку нашої країни вони б не народилися “, – заявив президент України.

Варто відзначити, що в своєму привітанні Зеленський не згадав про анексію Криму, агресію Росії та військових на Донбасі.