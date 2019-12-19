Близько половини українців вважають, що результати зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі були "ні успіхом, ні невдачею".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 13-17 грудня 2019 року.

Так, 66 % опитаних відзначили, що добре обізнані про саміт в “нормандському форматі”, який відбувся 9 грудня. З них близько 40 % вважають його результати “швидше успіхом” президента України Володимира Зеленського, половина – “ні успіхом, ні невдачею”.

Ще 7 % опитаних побачили негативні результати.

20 % респондентів щось чули про саміт, і лише 12 % – не знають нічого. Найбільш поінформовані про саміт респонденти старшого віку, виборці “Європейської Солідарності” і “Опозиційної платформи – За життя”.

Після саміту в Парижі українці покращили своє ставлення до канцлера Німеччини Ангели Меркель (позитивне ставлення зросло з 60 до 69 %) і президента Франції Еммануеля Макрона (з 39 до 52 %).

“У результаті Меркель вперше за останні 5 років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши президента Білорусі Лукашенка, до якого позитивно ставляться 65 % опитаних українців”, – відзначили соціологи.

Ставлення до президента РФ Володимира Путіна не змінилося: позитивно до нього ставляться 16 % опитаних, негативно – 72 %.

Довіряють Путіну прихильники партії “Опозиційна платформа – За життя”.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0 %.