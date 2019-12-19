Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 13-17 грудня 2019 року.
Так, 66 % опитаних відзначили, що добре обізнані про саміт в “нормандському форматі”, який відбувся 9 грудня. З них близько 40 % вважають його результати “швидше успіхом” президента України Володимира Зеленського, половина – “ні успіхом, ні невдачею”.
Ще 7 % опитаних побачили негативні результати.
20 % респондентів щось чули про саміт, і лише 12 % – не знають нічого. Найбільш поінформовані про саміт респонденти старшого віку, виборці “Європейської Солідарності” і “Опозиційної платформи – За життя”.
Після саміту в Парижі українці покращили своє ставлення до канцлера Німеччини Ангели Меркель (позитивне ставлення зросло з 60 до 69 %) і президента Франції Еммануеля Макрона (з 39 до 52 %).
“У результаті Меркель вперше за останні 5 років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши президента Білорусі Лукашенка, до якого позитивно ставляться 65 % опитаних українців”, – відзначили соціологи.
Ставлення до президента РФ Володимира Путіна не змінилося: позитивно до нього ставляться 16 % опитаних, негативно – 72 %.
Довіряють Путіну прихильники партії “Опозиційна платформа – За життя”.
Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0 %.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
- Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів на ще трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, і на ній будуть обговорювати формат місцевих виборів.