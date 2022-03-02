Міжнародна федерація автоспорту (FIA) заборонила проведення всіх міжнародних змагань на території Росії та Білорусії, а також заборонила використовувати символіку країн-агресорів через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба FIA.

Вердикт FIA стосується як Гран-прі Росії в Сочі, про скасовування якого раніше оголошувала “Формула-1”, так і інших автомобільних серій під егідою федерації.

Російські та білоруські гонщики зможуть виступати лише поодинці – збірні заборонені. При цьому – жодної символіки. Лише у нейтральному статусі та під прапором FIA.

“FIA з сумом і шоком спостерігає за подіями в Україні, і я сподіваюся на швидке та мирне вирішення нинішньої ситуації. Ми засуджуємо російське вторгнення в Україну і наші думки з усіма, хто страждає внаслідок війни”, – заявив президент FIA.

Це рішення було прийнято на підставі вердикту виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який раніше закликав усі спортивні федерації усунути російських та білоруських спортсменів від змагань.