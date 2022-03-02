Про це повідомляє пресслужба FIA.
Вердикт FIA стосується як Гран-прі Росії в Сочі, про скасовування якого раніше оголошувала “Формула-1”, так і інших автомобільних серій під егідою федерації.
Російські та білоруські гонщики зможуть виступати лише поодинці – збірні заборонені. При цьому – жодної символіки. Лише у нейтральному статусі та під прапором FIA.
“FIA з сумом і шоком спостерігає за подіями в Україні, і я сподіваюся на швидке та мирне вирішення нинішньої ситуації. Ми засуджуємо російське вторгнення в Україну і наші думки з усіма, хто страждає внаслідок війни”, – заявив президент FIA.
Це рішення було прийнято на підставі вердикту виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який раніше закликав усі спортивні федерації усунути російських та білоруських спортсменів від змагань.
- Нагадаємо, учасник легендарного гурту Beatles Пол Маккартні підтримав українців у протистоянні російській агресії.
- 1 березня у Великій Британії заявили, що вводять перший пакет санкцій проти білоруського народу та організацій “у відповідь на роль, яку країна відіграє у російській агресії в Україні, зокрема й сприяння вторгненню з її кордонів”.
- аніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосив про нові санкції проти компаній “Nord Stream 2” та “Nord Stream 2 AG”, котрі зареєстровані у Швейцарії, але є частиною російського “Газпрому”, та її корпоративних посадових осіб.