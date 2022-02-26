Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.
За словами Віталія Кіма, випробування чекатимуть як українських військових, так і мирне населення. Цивільних наполегливо просять по можливості спускатися до підвалів чи бомбосховищ.
У Суспільному зазначають, що близько 2-ої години ночі у місті пролунали вибухи у різних районах міста. Через десять хвилин у місті запанувала тиша. Причина вибухів уточнюється.
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