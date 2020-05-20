Президент України Володимир Зеленський виступив проти переворотів у країні. За його словами, якщо людям не подобається влада, то є закон про імпічмент.

Таку заяву він зробив сьогодні на пресконференції у відповідь на запитання, чи не боїться він, що люди можуть вийти протестувати проти нього.

“Переворотів у країні не треба. Якщо людям не подобається влада і те, що роблю я, і моя політика, — будь ласка, для цього прийнято закон про імпічмент. Я хотів, щоб його прийняли, щоб ми стали цивілізованою країною, щоб у нас зміна влади пройшла, щоб вона була в мирному процесі, щоб не гинули люди, щоб не вбивали різних людей на площах нашої країни”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що нічого не боїться, тому що “нічого поганого не робить”.

“Чого мені боятися? Я нічого не боюся, тому що я нічого поганого не роблю. Я впевнений у кожному своєму кроці, навіть іноді роблячи помилки. Я просто не хочу, щоб це були великі помилки, тому що вони коштують дуже дорого для кожного українця”, – зазначив Зеленський.