Таку заяву він зробив сьогодні на пресконференції у відповідь на запитання, чи не боїться він, що люди можуть вийти протестувати проти нього.
“Переворотів у країні не треба. Якщо людям не подобається влада і те, що роблю я, і моя політика, — будь ласка, для цього прийнято закон про імпічмент. Я хотів, щоб його прийняли, щоб ми стали цивілізованою країною, щоб у нас зміна влади пройшла, щоб вона була в мирному процесі, щоб не гинули люди, щоб не вбивали різних людей на площах нашої країни”, – наголосив Зеленський.
Він додав, що нічого не боїться, тому що “нічого поганого не робить”.
“Чого мені боятися? Я нічого не боюся, тому що я нічого поганого не роблю. Я впевнений у кожному своєму кроці, навіть іноді роблячи помилки. Я просто не хочу, щоб це були великі помилки, тому що вони коштують дуже дорого для кожного українця”, – зазначив Зеленський.
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