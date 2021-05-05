Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко спростував заяви Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї до Білорусі з України.

Про це Дейнеко заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Він наголосив, що заяви Лукашенка нічим не були підтверджені.

“Навіть не хочу це коментувати. На моїй пам’яті таке було мінімум три рази за останні два роки, коли особисто Лукашенко заявляв, що в Білорусь з території України потрапляє незаконно зброя. В жодному з випадків ця інформація нічим не була підтверджена. Я офіційно звертався до свого візаві – головного прикордонного уповноваженого Республіки Білорусь, і жодних пояснень або фактів мені наведено не було”, – зазначив Дейнеко.

Він висловив думку, що “взагалі на це не потрібно звертати увагу”.

“Охорона кордону на білоруській ділянці посилена, але я загроз на даний момент там не бачу”, – уточнив очільник ДПСУ.

Як відомо, у грудні минулого року невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спецслужби затримали “групу терористів”, які начебто “везли тонами зброю через Україну” і “готували теракти по всій країні (Білорусі, – ред.)”.

А у квітні Лукашенко звинуватив США в причетності до підготовки нібито замаху на нього і членів його родини. Паралельно Федеральна служба безпеки РФ заявила про нібито причетність до “перевороту” та “замаху” на Лукашенка українців.