Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Перша інформація про вибухи та сирену повітряної тривоги в місті з’явилася на Telegram-каналах.

Вибух військовому аеродромі Енгельс у Саратовській області, як повідомили росЗМІ з посиланням на міноборони РФ, 26 грудня близько 01:35 засобами ППО був збитий український безпілотник.

Унаслідок падіння уламків БЛА загинуло троє російських військових.

Авіаційна техніка, однак, за словами російських відомств, пошкоджень не зазнала.