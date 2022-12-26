Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.
Перша інформація про вибухи та сирену повітряної тривоги в місті з’явилася на Telegram-каналах.
Вибух військовому аеродромі Енгельс у Саратовській області, як повідомили росЗМІ з посиланням на міноборони РФ, 26 грудня близько 01:35 засобами ППО був збитий український безпілотник.
Унаслідок падіння уламків БЛА загинуло троє російських військових.
Авіаційна техніка, однак, за словами російських відомств, пошкоджень не зазнала.
- 5 грудня два безпілотники атакували дві авіабази, розташовані в глибині Росії. Факти про ці вибухи та їх наслідки розкривають незручну слабкість здатності РФ захищати свої військові об’єкти та небо.
- Звинувачення Москви в тому, що українські безпілотники завдали ударів по двох авіабазах у глибині РФ, знову, через дев’ять місяців, розворушило гарячкове питання про ескалацію війни. Ці удари є серйозним порушенням припущень Москви про те, що вона може захистити свої глибини, з яких її стратегічні бомбардувальники спричиняли бійню по всій Україні відносно безкарно.