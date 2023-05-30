Джерело: Нацполіція
Як повідомив в.о. очільника Нацполіції України Іван Вигівський, унаслідок нічної атаки БПЛА на Київ та область загинула 33-річна мешканка Києва.
Ще 13 осіб – 9 у Києві та 4 в області – травмовані.
Окрім цього через падіння уламків пошкоджено 16 обʼєктів, серед яких автомобілі, споруди та житлові будинки.
На місці працюють поліціянти та всі екстрені служби.
ДОВІДКА: Вночі 30 травня російські окупаційні війська втретє за добу атакували Київ. По столиці було випущено десяток БПЛА. Унаслідок падіння уламків є руйнування та жертви. Напад був масований, з різних напрямків та у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години.
- Уночі 30 травня, під час чергової масштабної атаки України БПЛА, силами та засобами ППО знищено майже три десятки ворожих дронів.