Нічна атака БПЛА: окупанти поцілили по об’єкту інфраструктури на Вінниччині

У ніч на 21 квітня війська РФ здійснили черговий запуск дронів-камікадзе по Україні. Більшість БПЛА були знищені, однак зафіксовані влучання на Вінниччині.

Про це в етері телемарафону повідомили речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

За її словами, цієї ночі російські окупаційні війська знову атакували Україну іранськими дронами. Більшість безпілотників вдалось знищити, однак не обійшлось без влучань.

Зокрема безпілотник влучив в об’єкт критичної інфраструктури на Вінниччині, однак про деталі влучання Гуменюк не повідомила.

Водночас вона пояснила, що окупанти утримуються від масованих ракетних атак, оскільки ракет у них залишилось мало. Саме тоді Україну атакують “Шахедами”, адже вони дешевші.

Вона додала. що метою запуску БПЛА є намагання росіян віднайти українську ППО. Для цього вони почали здійснювати запуски БПЛА з різних напрямків.

“Якщо минулі ночі вони атакували з напрямку Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи й намагаються атакувати більше з різних регіонів – з північного, північно-західного й північно-східного напрямку”, – наголосила Гуменюк.

Більш того, речниця ОК “Південь” зазначила, що росіяни почали використовувати за одну атаку меншу кількість “Шахідів”. Це може свідчити про те, що вони вишукують нову ефективну для себе тактику.

“Перша хвиля виявляє сили протиповітряної оборони й те, де вона почне працювати. Друга – намагається влучити, а третя вже атакує об’єкти інфраструктури, які є основними цілями”, – пояснила вона.

Додамо, що за інформацією Повітряних сил ЗСУ, уночі окупанти запустили по Україні 12 БПЛА, з яких 8 було знищено на підльоті до Києва. Окрім Вінниччини влучання зафіксовані також на Полтавщині, однак там окупанти поцілили в об’єкт цивільної інфраструктури.