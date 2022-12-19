Про це інформує пресслужба КМВА (Київської міської військової адміністрації) у Telegram.

Цієї ночі столицю атакували дрони – кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Як відомо, протягом ночі столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів-камікадзе — у Києві  було зафіксовано понад 20  ворожих БПЛА. 15 з них знищили сили ППО.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. На місці працюють аварійні служби, займаються ліквідацією наслідків влучання.

Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.