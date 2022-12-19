Про це інформує пресслужба КМВА (Київської міської військової адміністрації) у Telegram.
Цієї ночі столицю атакували дрони – кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.
Як відомо, протягом ночі столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів-камікадзе — у Києві було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. 15 з них знищили сили ППО.
Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. На місці працюють аварійні служби, займаються ліквідацією наслідків влучання.
Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
- Сьогодні ввечері Миколаївську область також атакували іранські дрони-камікадзе Shahed 136.
- 18 грудня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальним службам Києва вдалося повністю відновити теплопостачання після нещодавніх масованих ракетних атак.