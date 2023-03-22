Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
За інформацією слідства, 22 березня уночі війська РФ вкотре здійснили атаку дронами-камікадзе “Shahed” на мирне населення та об’єкт критичної інфраструктури Житомирщини.
Унаслідок нічної атаки в області пошкоджено дах житлового будинку у селі Коростенського району.
Також руйнувань зазнало виробниче устаткування об’єкта важливої інфраструктури на околиці Житомира. Обстріл спричинив пожежу на значній площі.
За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Також створено оперативну слідчу групу за участі прокурорів, слідчих СБУ та поліції для встановлення заподіяних збитків
Як відомо, окрім Житомирської області вночі дрони-камікадзе поцілили також на Київщині. БПЛА влучили у гуртожиток містечка Ржищів. Внаслідок злочинних дій російських окупантів загинуло щонайменше 4 осіб.
- У ніч на 22 березня війська РФ укотре атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. За попередніми даними, загалом було випущено 21 БПЛА. Знищити вдалось 16 із них.
- 21 березня російські військові завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого постраждали цивільні.