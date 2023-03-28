Нічна атака дронів: силами ППО знищено 12 «Шахедів» та розвідувальний безпілотник

У ніч на 28 березня війська РФ здійснили атаку на Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", розвідувальним БПЛА та керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що для нічної атаки на Україну окупанти застосували 13 іранських дронів-камікадзе, один розвідувальний безпілотник “Гранат-4” та дві керовані авіаційні бомби (КАБ).

Запуск “Шахедів” окупанти здійснили з північного та південно-східного напрямків.

КАБ окупанти випустили з винищувачів Су-35, які вилетіли з аеродрому “Морозовськ” що у Ростовській області РФ. Керованими авіаційними бомбами окупанти атакували Херсонщину.

Силами ППО було знищено 12 з 13 “Шахедів” та ворожий розвідувальний БПЛА.

Додамо, що один з ворожих дронів-камікадзе вночі поцілив по Києву, про що повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зауважив, що близько опівночі окупанти поцілили в магазин у Святошинському районі. Близько 01:00 пожежу локалізували. Потерпілих не виявили.