Нічна атака дронів: силами ППО знищено 12 «Шахедів» та розвідувальний безпілотник

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.
Зазначається, що для нічної атаки на Україну окупанти застосували 13 іранських дронів-камікадзе, один розвідувальний безпілотник “Гранат-4” та дві керовані авіаційні бомби (КАБ).
Запуск “Шахедів” окупанти здійснили з північного та південно-східного напрямків.
КАБ окупанти випустили з винищувачів Су-35, які вилетіли з аеродрому “Морозовськ” що у Ростовській області РФ. Керованими авіаційними бомбами окупанти атакували Херсонщину.
Силами ППО було знищено 12 з 13 “Шахедів” та ворожий розвідувальний БПЛА.
Додамо, що один з ворожих дронів-камікадзе вночі поцілив по Києву, про що повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зауважив, що близько опівночі окупанти поцілили в магазин у Святошинському районі. Близько 01:00 пожежу локалізували. Потерпілих не виявили.
- Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка значно прискорить виробництво та постачання вітчизняних дронів на фронт для Збройних сил України.
- У Повітряних силах ЗС України заявили, що проти адміністраторів та власників Telegram-каналів, що інформують про пересування та напрям ворожих ракет та БПЛА, будуть вживати заходів. Така діяльність шкодить українським захисникам та сприяє РФ.