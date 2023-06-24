Джерело: КМВА
У відомстві повідомили, що Київ окупанти атакували ракетами Х-101/555, які були випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспію.
Силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет.
Однак унаслідок падіння уламків у Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку.
Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах багатоповерхівки.
О 6 ринку у відомстві повідомили, що відомо про 2-х загиблих та 8-х постраждалих осіб. Двох поранених госпіталізували, решта отримали медичну допомогу на місці.
Окрім цього, пошкоджень зазнали близько 40 автомобілів, які були припарковані на стоянці поруч.
- Вночі 22 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Криворізькому району на Дніпропетровщині.