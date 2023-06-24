Вночі 24 червня російські окупаційні війська чергове здійснили ракетну атаку на Україну. Низку ракет було випущено на Київ. Уламки збитих ракет впали на 24-поверхівку. Є загиблі та поранені.

Джерело: КМВА

У відомстві повідомили, що Київ окупанти атакували ракетами Х-101/555, які були випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспію.

Силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет.

Однак унаслідок падіння уламків у Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку.

Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах багатоповерхівки.

О 6 ринку у відомстві повідомили, що відомо про 2-х загиблих та 8-х постраждалих осіб. Двох поранених госпіталізували, решта отримали медичну допомогу на місці.

Окрім цього, пошкоджень зазнали близько 40 автомобілів, які були припарковані на стоянці поруч.