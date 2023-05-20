Вночі 20 травня російські окупаційні війська вкотре намагались атакувати Київ дронами-камікадзе. Всі ворожі БПЛА були знищені, проте є руйнування у різних районах столиці внаслідок падіння уламків.

Джерело: КМВА

У ніч на 20 травня війська РФ здійснили 11 атаку на Київ від початку травня. У відомстві наголосили, що у травні жителі столиці лише 4 дні не чули сигналів про повітряну тривогу.

Цієї ночі Київ атакували дронами-камікадзе. Усі вони були виявлені та знищені силами і засобами протиповітряної оборони.

Водночас через падіння уламків збитих БПЛА у столиці зафіксовані такі наслідки:

Дніпровський район – загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;

Дарницький район – пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;

Печерський район – пошкодження вікон житлового будинку;

Соломʼянський район – дорожнє покриття і автотранспорт.

Інформації щодо постраждалих станом на ранок не надходило.