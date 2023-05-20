Джерело: КМВА
У ніч на 20 травня війська РФ здійснили 11 атаку на Київ від початку травня. У відомстві наголосили, що у травні жителі столиці лише 4 дні не чули сигналів про повітряну тривогу.
Цієї ночі Київ атакували дронами-камікадзе. Усі вони були виявлені та знищені силами і засобами протиповітряної оборони.
Водночас через падіння уламків збитих БПЛА у столиці зафіксовані такі наслідки:
- Дніпровський район – загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;
- Дарницький район – пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;
- Печерський район – пошкодження вікон житлового будинку;
- Соломʼянський район – дорожнє покриття і автотранспорт.
Інформації щодо постраждалих станом на ранок не надходило.
- Вночі 19 травня війська РФ атакували Україну безпілотниками. Зокрема низку БПЛА випустили на Київ, однак всі ворожі цілі, які рухались у напрямку столиці, були знищені.